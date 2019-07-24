Происшествия

В белорусского дипломата стреляли в АнкареREGNUM 15:13

По предварительным данным, сотрудник белорусского посольства в столице Турции получил огнестрельное ранение. В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
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Мевлют Чавушоглу
Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикФАН 18:18

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