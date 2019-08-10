Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01
Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.
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По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.Известия09 августа в 17:01
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«Известия»: каждый пятый пенсионер не смог вовремя погасить кредит
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