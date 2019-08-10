Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01

Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.
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с чего всё началось

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По статистике POS-займов во II квартале пенсионеры просрочили 24% кредитов, а молодежь — 16%, то есть в полтора раза меньше, уточнили там. При этом на молодых людей до 25 лет приходится всего около 6% от всех кредитов наличными, а на россиян старшего поколения (старше 60 лет) — 13%.
Известия09 августа в 17:01

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В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

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