Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01
Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.
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«Известия»: каждый пятый пенсионер не смог вовремя погасить кредит
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:52
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Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.
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Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
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В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына
Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 01:05
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Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
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Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
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Политика
Британские антифашисты потребовали прекратить военную помощь Украине
Около 20 британских общественных активистов потребовали от правительства Соединенного Королевства прекратить оказывать военную помощью Украине для скорейшего мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:01
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
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Финансы
Пекин снижает налоговую нагрузку на юридических и физических лиц
В рамках общей кампании по снижению налоговой нагрузки на юридических и физических лиц власти китайской столицы снизили начисление налогов и сборов более, чем на 100 млрд юаней; при этом размер сокращенных поступлений от подоходного налога с граждан почти достиг 55 млрд юаней, сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на отчет об исполнении бюджета управления финансов Пекина.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
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Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
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40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
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Киев потерял бойца в Донбассе
Боец Нацгвардии погиб в Донбассе. Украина обвинила неподконтрольные Киеву территории в нарушении режима прекращения огня, причем четырежды.
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Названы последствия ежедневного употребления кофе
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