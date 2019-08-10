Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01
По статистике POS-займов во II квартале пенсионеры просрочили 24% кредитов, а молодежь — 16%, то есть в полтора раза меньше, уточнили там. При этом на молодых людей до 25 лет приходится всего около 6% от всех кредитов наличными, а на россиян старшего поколения (старше 60 лет) — 13%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.Известия09 августа в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: каждый пятый пенсионер не смог вовремя погасить кредит
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:52
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Обновлено в 04:31
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
Обновлено в 02:40
Футбол
40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии
Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров
Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал мячом в главного арбитра Евгения Турбина в матче пятого тура чемпионата России против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.
Обновлено в 03:26
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов
Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».
Обновлено в 08:31
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле станцевала зажигательный тверк
Обновлено в 08:22
Хоккей
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Глинки/Гретцки
Стоит отметить, что это первая победа национальной команды России в Кубке Глинки/Гретцки с 1995 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
«Локомотив» и «Урал» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на матч пятого тура РПЛ, который пройдет на «РЖД Арене» в Москве сегодня, 11 августа.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Экономика
Западные СМИ назвали причины взлета цен на золото
С октября 2018 года золото выросло в цене на 25%.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Игры
Ролик о Mega Drive Mini и стилбуки Cyberpunk 2077 в РФ: лучшее на Игромании за неделю
Прошедшая неделя была богата на события в игровом мире.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46