Экономика
В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01
Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.
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«Известия»: каждый пятый пенсионер не смог вовремя погасить кредит
Будущее России. Национальные проектывчера в 03:52
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Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
Обновлено в 06:22
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено вчера в 10:04
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
Кокорин и Мамаев в колонии сыграли с белгородским «Салютом»
На территории колонии № 4 в Белгородской области прошёл товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, и футбольным клубом "Салют".
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.
Обновлено в 06:31
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт
Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом.
Обновлено в 06:37
Политика
Захарова посмеялась над планами Киева вернуть Донбасс силами полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над сообщением Нацполиции Украины о том, что около 800 полицейских будут "восстанавливать государственный суверенитет" в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Две тысячи волгоградцев привили от пневмококковой инфекции
До конца этого года более 21 тысячи пациентов смогут воспользоваться этой услугой и пройти диспансеризацию, а также профилактические врачебные осмотры Напомним, 8 августа глава региона Андрей Бочаров на встрече с Президентов России Владимиром Путиным обсуждал вопросы развития медицины в области, в том числе помощи пожилым людям.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Барселона» не хочет платить за переход Неймара
Как сообщает Marca, руководство каталонской команды заинтересовано в повторной подписи контракта с 28-летним нападающим сборной Бразилии, однако не будет платить за этот переход, настаивая исключительно на обмене игроками.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Росатом: при аварии на полигоне в Архангельской области погибли пятеро
Обновлено вчера в 05:11
Единоборства
Второй бой Руиса и Джошуа оказался под угрозой срыва
Бой между тяжеловесами американцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, намеченный на 7 декабря, находится под угрозой срыва.
Обновлено в 06:47
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38