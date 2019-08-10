Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долгиИзвестия 09 августа в 17:01

Каждый пятый пенсионер больше месяца не выплачивал кредит, подсчитали для «Известий» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Традиционно пожилые люди считались более дисциплинированными заемщиками, а молодые — более рискованными, рассказали в крупнейших банках.
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В России резко увеличились просрочки по кредитам среди пенсионеров

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