с чего всё началось

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту. По ее итогам также возбуждены десятки административных дел.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020» Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось.

Происшествия Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям Следственного комитета, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.

Космос Обнаружена «супер-Земля» с атмосферой из водорода и гелия Планета относится к классу «горячие нептуны». Таких планет нет в Солнечной системе, однако их много в других частях галактики.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.

Транспорт Качество - в приоритете На улице Советской кипит работа: дорожное покрытие уже снято, специальный дорожный "экскаватор" вырывает бордюрные плиты с внутренней стороны дороги, где ходят трамваи.

Авто Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Здоровье Кадровый голод в медиках начали утолять в Новосибирской области В Новосибирской области увеличиваются квоты на обучение медицинским специальностям; врачи в сельской местности получают дополнительную поддержку.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Культура Туктамышева отказалась от номера со стриптизом Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Армия и оружие Обнародовано видео перехвата самолета ВМС США российским истребителем Истребитель Су-27 перехватил американский самолет ВМС США P-8A Poseidon, который осуществлял разведывательные мероприятия у границ России, передает РИА Новости.

Общество В Великобритании ищут желающих есть шоколад за деньги Восемь кандидатов, успешно справившихся с заданием, пройдут шестимесячный курс обучения вкусу, прежде чем их допустят к дегустациям, их научат распознавать ароматы, вкусы и текстуры шоколада.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Шоу-бизнес Дебют Крида в кино начался с постельных сцен с Юлией Александровой Одну из ключевых ролей в кинокартине играет знаменитый певец Егор Крид. Кстати, для певца это станет дебютом в кино.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Политика МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Армия и оружие Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.