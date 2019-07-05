Происшествия
В багажной службе Шереметьево начались увольненияЭхо Москвы 07:06
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту. По ее итогам также возбуждены десятки административных дел.
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с чего всё началось
Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обслуживает московский аэропорт, были уволены после проверки из-за задержек багажа, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Новая газета06:06
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