Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.
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Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии
Взгляд.рувчера в 19:40
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