Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.
Читать в источнике
с чего всё началось
Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, пишет
 издание Kronen Zeitung.
РБК13:21

Подробнее о событии

СМИ: роль россиянки на скандальном видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии

ТАСС08:53

СМИ узнали личность «россиянки» из скандального видео со Штрахе

РИА Новости12:30

Племянницей российского олигарха, которая вела переговоры с австрийским вице-канцлером, оказалась студентка из Боснии

Эхо Москвы10:30

СМИ рассказали, кто сыграл роль россиянки на видео с бывшим вице-канцлером Австрии

РЕН ТВ09:33

СМИ узнали подробности о «россиянке» из видео с бывшим вице-канцлером

РБК13:21

Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии

Взгляд.рувчера в 19:40

Прокуратура ведет расследование по видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Австрии

Вести ФМвчера в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Голкипер Бабурин, защитник Цаллагов и нападающий Полоз были арендованы казанским клубом у петербургского "Зенита", а полузащитник Байрамян - у "Ростова".
Обновлено в 13:10
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика

В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу

Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

В Косово освободили задержанного россиянина

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Общество

Россияне вернулись в режим экономии

Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Политика

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Обновлено в 12:03
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Футбол

«СЭ»: Игорь Денисов завершит карьеру

Обновлено в 14:32
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80

Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Архангельский суд оштрафовал активиста антимусорного движения Дмитрия Секушина на 200 тысяч рублей

Суд оштрафовал его за участие 7 апреля в архангельском митинге против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе.
Обновлено в 08:46
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Экономика

ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

Сегодня в странах еврозоны в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка.
Обновлено в 05:21
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
Обновлено в 04:15
Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Политика

Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева

Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».
Обновлено в 09:16
Здоровье

Лекарства для животных предложили производить по новым правилам

При производстве лекарств для ветеринарии могут разрешить использовать фармацевтические субстанции, предназначенные для создания препаратов для медицинского применения.
Обновлено в 08:26
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье

Пятитысячный ребенок родился в Центре материнства и детства в Раменском

Пятитысячный ребенок родился в Центре материнства и детства в Раменском, передает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Обновлено в 10:10
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»

Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз

Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено в 14:33
Гаджеты

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное