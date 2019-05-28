В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

с чего всё началось

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Политика Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Политика Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева Президента России Владимира Путина наградили орденом «Первый президент Республики Казахстан — лидер нации Нурсултан Назарбаев».

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Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.