В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

с чего всё началось

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Происшествия В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Общество На продуктах стали экономить почти четверть россиян Все больше россиян экономят на еде. В ходе опроса об этом рассказали 24% респондентов (17% в прошлом году).

Гаджеты Huawei выпустит замену Android в июне Huawei, лишившаяся доступа к Android из-за санкций США, запустит собственную операционную систему в июне.

Политика Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.

Политика Лидер Косова рассказал о задержании россиянина Лидер непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что российского гражданина задержали в связи с оказанием сопротивления полиции.

Происшествия Мужчина с ножами напал на детей в Японии и устроил резню В Кавасаки в результате нападения на первоклассниц вооруженного ножами мужчины погибли ребенок и отец одной из девочек, ранения получили еще 16 человек, сообщают СМИ.

Политика Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Экономика Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.

Хоккей В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

Политика Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Музыка Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.

Политика Генпрокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.

Гаджеты Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Происшествия Дочь Пирло попала под машину в Италии Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.

Шоу-бизнес Лобода в ультракоротких шортах устроила странные танцы — видео Светлана Лобода показала, как она репетирует танцы в перерывах между перелетами и выступлениями.