В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

с чего всё началось

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Футбол «Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.

Авто Новый Nissan Qashqai в апреле стал бестселлером марки в России Бестселлером Nissan на российском рынке в апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 42% до 902 штук.

Теннис Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи.

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Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

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Хоккей Российский хоккеист получил гражданство Украины 21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.

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Происшествия Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.

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