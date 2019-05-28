В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

с чего всё началось

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Общество В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации В пяти районах столицы вечером, 28 мая, прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации - будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Здоровье По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию 28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Армия и оружие В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400 Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Шоу-бизнес 40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.

Экономика США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Гаджеты Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый портативный мультимедийный проигрыватель iPod Touch седьмого поколения.

Армия и оружие Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая.