Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из БоснииГазета.Ru 12:30

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники. Отмечается, что девушка говорит на четырех языках, в том числе на идеальном русском.
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Роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, пишет
 издание Kronen Zeitung.
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