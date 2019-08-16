Происшествия

В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шассиРИА Новости 06:10

Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
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В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси

Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
РИА Новости06:10

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«Уральские авиалинии» объяснили, почему пилоты А321 не выпустили шасси

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