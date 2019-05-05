Происшествия
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человекВедомости 17:19
В результате авиакатастрофы с самолетом SSJ100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.
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Происшествия
Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено в 12:45
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Политика
Украина обвинила Россию в кризисе Совета Европы
Согласно заявлению ведомства, «разрушительные действия России» заключались в «агрессии против Украины и финансовом шантаже СЕ с целью достижения антидемократических целей».
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Политика
В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы
Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
Обновлено в 22:28
Футбол
ЦСКА третий год не может победить «Динамо», «Краснодару» забил игрок в шапочке для бассейна
Какое-то количество игроков ЦСКА успело вернуться, но «Динамо» все равно забило – Кирилл Панченко с навеса Жоазиньо завалил бывшему клубу.
Обновлено в 15:17
Гаджеты
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После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Общество
68 лесных пожаров ликвидировали в Иркутской области с начала мая
За первые пять дней мая на территории Приангарья ликвидировали 68 лесных пожаров.
Обновлено в 23:35
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Музыка
Виктория Бекхэм запретила семье идти на концерт Spice Girls
Экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм запретила членам своей семьи посетить концерт своей бывшей группы, несмотря на приглашение от нынешних участниц музыкального коллектива.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии
Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей
Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено в 22:10
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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Кино
В сеть до премьеры утекли фрагменты четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO и другие платформы опубликуют четвертую серию в четыре часа ночи по московскому времени.
Обновлено в 20:20
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляют, как жить без активности в интернете.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53