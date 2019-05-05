В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человекВедомости 17:19

В результате авиакатастрофы с самолетом SSJ100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

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