Происшествия

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человекВедомости 17:19

В результате авиакатастрофы с самолетом SSJ100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую.
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Число погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево выросло до 41

Коммерсантъ17:33

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

РБК18:14

СК назвал число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево

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СК: службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно при катастрофе самолета SSJ-100

ТАСС18:00

Жертвами пожара на борту лайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» стал 41 человек

Эхо Москвы23:25

41 пассажир Superjet погиб в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Интерфакс17:28

При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек

Lenta.ru17:30
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Происшествия

В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 18:37
Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
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Происшествия

СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в Шереметьево

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Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

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Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
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После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
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Экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм запретила членам своей семьи посетить концерт своей бывшей группы, несмотря на приглашение от нынешних участниц музыкального коллектива.
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