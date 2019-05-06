В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человекНовостиВолгограда.ру 18:01

По предварительным данным, погибнуть мог 41 человек. Ранее сообщалось только о 13 жертвах. Напомним, 5 мая вечером самолёт SSJ-100 авиакомпании Аэрофлот вылетел по расписанию из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск.

В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек

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