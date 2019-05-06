В Мурманской области объявлен траур по погибшим в ШереметьевоРоссийская газета вчера в 23:58

В Мурманской области начался трехдневный траур по погибшим при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево.

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

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