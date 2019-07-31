Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплатыОмск здесь 29 июля в 02:29
Работающим на заслуженном отдыхе гражданам немного повысят пенсии. Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года. По сообщению пресс-службы омского отделения ПФРФ, в прошлом году в Омской области были пересчитаны более 137 тысяч пенсий работающих пенсионеров.
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
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