Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплатыОмск здесь 29 июля в 02:29

Работающим на заслуженном отдыхе гражданам немного повысят пенсии. Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года. По сообщению пресс-службы омского отделения ПФРФ, в прошлом году в Омской области были пересчитаны более 137 тысяч пенсий работающих пенсионеров.
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Порядка 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

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