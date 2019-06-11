В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзомМатч ТВ 09:40

В ходе переговоров будут затронуты вопросы обучения футбольных судей из Крыма, а также развития детского футбола на полуострове, — сказал президент КФС Юрий Ветоха. Крымский футбольный союз со специальным статусом был создан при содействии УЕФА в июле 2015 года.

В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом

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