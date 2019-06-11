Футбол
В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзомМатч ТВ 09:40
В ходе переговоров будут затронуты вопросы обучения футбольных судей из Крыма, а также развития детского футбола на полуострове, — сказал президент КФС Юрий Ветоха. Крымский футбольный союз со специальным статусом был создан при содействии УЕФА в июле 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России
Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
Обновлено в 03:55
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из комы и потерял память
Обновлено в 10:16
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы
Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.
Обновлено вчера в 19:22
Авто
Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Авто
Конкурс «КамАЗа» на имя нового грузовика не выиграл никто
ПАО "КамАЗ" поблагодарило участников конкурса, приславших свои варианты названия для первого грузовика новой модельной линейки - КАМАЗ-54901.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини
45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Армия и оружие
Террористы на Украине вербуют новобранцев для войны в Сирии
По разным данным в Сирии на стороне террористов воюют до двух тысяч боевиков выходцев из разных регионов России.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41