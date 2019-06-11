Футбол

В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзомМатч ТВ 09:40

В ходе переговоров будут затронуты вопросы обучения футбольных судей из Крыма, а также развития детского футбола на полуострове, — сказал президент КФС Юрий Ветоха. Крымский футбольный союз со специальным статусом был создан при содействии УЕФА в июле 2015 года.
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Президент Крымского футбольного союза пойдёт на второй срок

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В Крымском футбольном союзе подвели итоги четырехлетнего периода

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В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом

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УЕФА обсуждает участие клубов Крыма в международных турнирах

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В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом

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Крымские клубы могут взять в Лигу Европы

РИА Новости09:59

Президент Крымского футбольного союза Ветоха выдвинет свою кандидатуру на второй срок

ТАСС09:44
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Футбол

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
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Происшествия

Сеть насмешили кадры обращения с гранатой инструктора ГС ЧС Украины

Обновлено в 10:13
Экономика

Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России

Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Общество

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
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Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
Обновлено в 03:55
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Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Политика

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Алибасов вышел из комы и потерял память

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Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
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Происшествия

Следком заинтересовался дракой со стрельбой близ грозненской школы

Драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Грозном, Следком начал доследственную проверку, сообщило ведомство 10 июня.
Обновлено вчера в 19:22
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
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Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

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Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
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Армия и оружие

Террористы на Украине вербуют новобранцев для войны в Сирии

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У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
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