Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августеРоссийская газета 05:08
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу. Он направит на эти цели больше 246,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Футбол
Родионов может вернуться на пост директора академии «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Родионов может вернуться в академию московского клуба.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже
На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Автобус из Германии перевернулся в Саратовской области
Рейсовый автобус, который ехал из Германии и следовал в город Камышин Волгоградской области, опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.
Обновлено в 10:46
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Общество
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона
30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Казанский вокзал эвакуировали из-за возгорания
В подвале Казанского вокзала произошло возгорание.
Обновлено в 10:11
Кино
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне
Дольф Лундгрен исполнит в нем главную роль - секретного агента ДОБ ООН, в одиночку способного заменить целый отряд спецназа и обладающего до кучи недюжинным талантом переговорщика.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00