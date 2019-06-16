Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человекВести.Ru 15:14
В Острогожском районе Воронежской области в субботу, 15 июня столкнулись микроавтобус и легковая машина. В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, детей среди жертв, по предварительной информации, нет.
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Обновлено в 14:58
Общество
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Авто
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Обновлено в 07:10
Общество
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Шоу-бизнес
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Авто
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Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
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Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
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Происшествия
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Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
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Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
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