В аварии под Воронежем погибли восемь человекВести.Ru 15:14

В Острогожском районе Воронежской области в субботу, 15 июня столкнулись микроавтобус и легковая машина. В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, детей среди жертв, по предварительной информации, нет.

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

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