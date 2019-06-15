Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человекВести.Ru 15:14
В Острогожском районе Воронежской области в субботу, 15 июня столкнулись микроавтобус и легковая машина. В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, детей среди жертв, по предварительной информации, нет.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
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