Политика

В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажаRT на русском 09:14

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна. Об этом, как передаёт «Говорит Москва», заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Эксперты нашли монтаж в записи, на которой чиновница называет жителей Тулуна «быдлом»

Коммерсантъ04:10

В аудиозаписи с оскорбляющей тулунцев чиновницей нашли признаки монтажа

РБК05:11

В записи с чиновницей, назвавшей тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа

РИА Новости04:39

Обнародована экспертиза записи, на которой чиновница называет иркутчан «быдлом» и «бичами»

URA.Ru02:55

В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа

ТАСС02:41

Левченко вступился за чиновницу, назвавшую жертв паводка быдлом

РЕН ТВ02:39

Признаки монтажа нашли в аудиозаписи, в которой иркутская чиновница оскорбляет жителей

Говорит Москва02:28
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42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
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В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете

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Армия и оружие

Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео

Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
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Трамп заявил об ужесточении пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп анонсировал повышение на 5% ранее намеченных пошлин на китайские товары и продукцию, которые будут импортированы.
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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

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Состояние Петра Мамонова улучшилось

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В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца

Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
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Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
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В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено вчера в 15:12
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