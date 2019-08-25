Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажаRT на русском 09:14
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна. Об этом, как передаёт «Говорит Москва», заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Космос
Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались
Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве у пенсионера украли более 14 миллионов рублей из коттеджа
Вор украл 14,2 миллиона рублей из сейфа в коттедже у пенсионера на западе столицы, следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Обновлено в 03:02
Авто
Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска получил 550-сильный мотор
Взяв за основу пикап Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска, тюнеры из ателье Rtech Fabrications (США, штат Айдахо) создали уникальный автомобиль с 550-сильным двигателем.
Обновлено в 07:52
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском «летающем танке»
Использование российских машин было затруднительным для Кореи из-за постоянных перебоев с поставками запчастей и несовместимости Т-80 с американскими военными стандартами.
Обновлено в 08:37
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Испытания новейшего робота для Минобороны показали на видео
Ранее стало известно, что Министерство обороны показало новый беспилотный летательный аппарат для проведения воздушной разведки.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08
Политика
Трамп заявил об ужесточении пошлин на китайские товары
Американский президент Дональд Трамп анонсировал повышение на 5% ранее намеченных пошлин на китайские товары и продукцию, которые будут импортированы.
Обновлено 23 августа в 18:54
Общество
Девушка Роналду: «Ношу сексуальное нижнее белье — важно соблазнять мужчину и делать его счастливым»
Обновлено в 06:40
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе
Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
Обновлено в 09:03
Культура
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Обновлено в 03:24
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали
Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено вчера в 15:12