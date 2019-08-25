Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажаRT на русском 09:14
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна. Об этом, как передаёт «Говорит Москва», заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар
В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.
Обновлено в 10:28
Единоборства
Харитонов победил Митриона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:17
Хоккей
«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею
Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".
Обновлено в 10:56
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».
Обновлено в 04:50
Спорт
Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Кино
Disney показал первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
Представители Disney показали первые кадры Круэллы Де Виль в роли Эммы Стоун.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Музыка
Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Политика
США договорились о торговом соглашении с Японией
После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Шушарах водитель прокатил полицейского на капоте
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу.
Обновлено в 06:41
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Обновлено в 01:09
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Здоровье
Помощь пожилым в Тюменской области признана образцовой
Тюменская система гериатрической помощи признана успешной и рекомендована к применению на федеральном уровне.
Обновлено в 02:34
Кино
Disney рассказали новые подробности и презентовали песню мультфильма «Холодное сердце 2»
Трейлеры мультфильма не раскрывают детали сюжета «Холодное сердце 2», режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли рассказали, что Эльза и Анна примут участие в новом квесте, который расскажет о том, откуда появились силы Эльзы.
Обновлено в 00:26
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50