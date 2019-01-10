Армия и оружие

В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года
REGNUM
вчера в 18:57

Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Уточняется, что «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января.
REGNUMвчера в 18:57
с чего всё началось

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
ТАССвчера в 16:55

Подробнее о событии

В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника

Газета.Ru01:32

Российский военный спутник «Космос-2430» был планово сведён с орбиты 5 января

Эхо Москвы01:30

В ВКС сообщили о плановом сведении военного спутника с орбиты

Известия01:27

Списанный в 2012 году спутник «Космос-2430» планово сведен с орбиты

ТАСС01:06

В ВКС заявили, что спутник «Космос-2430» свели с орбиты планово

РИА Новости01:14

В США объяснили выводы о гибели российского военного спутника

РЕН ТВвчера в 23:28

Сошел с орбиты российский спутник для отслеживания ракетных запусков

РБКвчера в 19:21
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Армия и оружие

Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Стало известно о гибели британских солдат в Сирии

Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В ЦАР не исключили размещения российской базы

В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

Американские аналитики объяснили «молчание» России о комплексе С-500

ВПК РФ занимается успешной разработкой новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», который значительно превосходит С-400 «Триумф» по своим показателям.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35

В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие

Польша и Украина создадут совместную систему ПВО

Польша и Украина планируют создать совместную систему ПВО, заявил представитель польской компании WB Electronics Роман Мушал, которого цитирует издание Defence-Blog.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие

Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» после испытаний вернулся в Петербург

Представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало рассказал, что фрегат «Адмирал Касатонов», который построен на предприятии «Северная верфь», успешно завершил первый этап ходовых испытаний на Балтике и теперь вернулся в Северную столицу, где и был заложен, пишет ТАСС.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Восемь вертолетов Ми-8 поступили на вооружение в Челябинскую область

Центральный военный округ (ЦВО) получил на вооружение восемь вертолетов Ми-8МТВ-5.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя

По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Венесуэльский оппозиционер: Военные недовольны руководством страны

Среди военных Венесуэлы возникло недовольство властями страны, заявил венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес, который скрывается от преследования в Колумбии.
Обновлено вчера в 21:14
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