Армия и оружие
В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года
В атмосфере сгорел российский спутник 2007 годаREGNUMвчера в 18:57
Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Уточняется, что «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января.
REGNUMвчера в 18:57
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с чего всё началось
Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).ТАССвчера в 16:55
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Армия и оружие
Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Стало известно о гибели британских солдат в Сирии
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В ЦАР не исключили размещения российской базы
В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Американские аналитики объяснили «молчание» России о комплексе С-500
ВПК РФ занимается успешной разработкой новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», который значительно превосходит С-400 «Триумф» по своим показателям.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие
Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35
В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
Польша и Украина создадут совместную систему ПВО
Польша и Украина планируют создать совместную систему ПВО, заявил представитель польской компании WB Electronics Роман Мушал, которого цитирует издание Defence-Blog.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» после испытаний вернулся в Петербург
Представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало рассказал, что фрегат «Адмирал Касатонов», который построен на предприятии «Северная верфь», успешно завершил первый этап ходовых испытаний на Балтике и теперь вернулся в Северную столицу, где и был заложен, пишет ТАСС.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Восемь вертолетов Ми-8 поступили на вооружение в Челябинскую область
Центральный военный округ (ЦВО) получил на вооружение восемь вертолетов Ми-8МТВ-5.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя
По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие
Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Венесуэльский оппозиционер: Военные недовольны руководством страны
Среди военных Венесуэлы возникло недовольство властями страны, заявил венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес, который скрывается от преследования в Колумбии.
Обновлено вчера в 21:14