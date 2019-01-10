Запущенный в 2007 году российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

с чего всё началось

Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Уточняется, что «Космос-2430» сошел с орбиты 5 января.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.

Армия и оружие Армия и оружие Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно о гибели британских солдат в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В ЦАР не исключили размещения российской базы В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Армия и оружие Армия и оружие Американские аналитики объяснили «молчание» России о комплексе С-500 ВПК РФ занимается успешной разработкой новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», который значительно превосходит С-400 «Триумф» по своим показателям.

Армия и оружие Армия и оружие Авиаполк в ЗВО получил новейшие истребители Су-35 В пресс-службе ЗВО уточнили, что в ближайшее время экипажи истребителей Су-27, которыми вооружены эскадрильи авиаполка, приступят к переобучению на новый тип самолетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.

Армия и оружие Армия и оружие Польша и Украина создадут совместную систему ПВО Польша и Украина планируют создать совместную систему ПВО, заявил представитель польской компании WB Electronics Роман Мушал, которого цитирует издание Defence-Blog.

Армия и оружие Армия и оружие Глава МИД Ирана заявил, что США не способствовали безопасности в Сирии Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что присутствие американских ВС нигде не способствовало обеспечению безопасности.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» после испытаний вернулся в Петербург Представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало рассказал, что фрегат «Адмирал Касатонов», который построен на предприятии «Северная верфь», успешно завершил первый этап ходовых испытаний на Балтике и теперь вернулся в Северную столицу, где и был заложен, пишет ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Восемь вертолетов Ми-8 поступили на вооружение в Челябинскую область Центральный военный округ (ЦВО) получил на вооружение восемь вертолетов Ми-8МТВ-5.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет-разведчик пролетел у берегов Севастополя По данным мониторинга, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит и приближался к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 45.5 км.

Армия и оружие Армия и оружие Мотострелки ВВО получили новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе Турецкое военное ведомство распространило сообщение о том, что министр обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.