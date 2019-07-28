Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Матч начался с гола в исполнении нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, который в первой же атаке поразил ворота "Оренбурга". Это произошло уже на 11 секунде встречи.

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