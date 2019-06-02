Армия и оружие
В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по СирииRT на русском 00:17
Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в Twitter.
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Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикМосква 24 01:37
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