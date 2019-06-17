В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валютаЭхо Москвы 01:31

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979–1998 годах, после чего ее заменило евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 руб. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн руб.

с чего всё началось

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.

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