Экономика
В апреле российская промышленность показала максимум за два годаНакануне.Ru вчера в 19:31
Рост российской промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом выражении - с мартовских 1,2%. Такие данные сообщили в Росстате.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»
«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Политика
Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России
Белоруссия выдaлa российской стороне aгремaн (предвaрительное соглaсие) нa нaзнaчение Дмитрия Мезенцевa послом в республике.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Экономика
Медведев оценил уровень инфляции в России
Ранее в четверг глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет 5,1% в годовом выражении, он вернется к целевому уровню в начале 2020 года.
Обновлено в 08:05
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Россия — США 2:1 (2-й период)
Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Общество
Роскачество проверило глазированные сырки
Обновлено в 09:16
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Энергетика
Топливный союз предсказал закрытие АЗС в регионах
Многие независимые АЗС в регионах страны могут закрыться.
Обновлено в 06:56
Наука
Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»
Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09