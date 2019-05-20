Экономика
В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублейИнтерфакс 04:54
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по оперативным данным, на начало апреля задолженность по зарплате в России составляла почти 3 млрд рублей, еще столько же работодатели выплатили работникам в первые два месяца текущего года.
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Голикова: проект закона о предупреждении травматизма на производстве находится на доработке
Парламентская газета05:10
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