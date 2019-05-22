Экономика
В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два годаРБК 12:12
Годовой прирост промышленного производства составил в апреле 4,9%, сообщил Росстат. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.
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Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов
Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек.
Обновлено в 12:53
Политика
Партия Зеленского выбрала идеологию
Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 15:11
Общество
Франция: что открывать, когда все закрывается
В одном из городов на севере Франции с 8 тыс. населения жители даже вышли на акцию протеста против закрытия единственного в их городе магазина Lidl.
Обновлено в 02:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Культура
В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей
1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».
Обновлено в 09:07
Авто
В сети рассекретили новый Opel Corsa
В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Политика
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 07:38
Политика
Рустам Минниханов примет участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине
В ходе встречи с членом Госсовета Китая господином Ван Юном Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что примет участие в VI российско-китайском ЭКСПО, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Технологии
Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?
В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Общество
Нужда докатилась и до столицы
Снимают комнаты в основном приехавшие на заработки в столицу жители других российских регионов, мигранты из стран СНГ и студенты.
Обновлено в 09:40
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество
В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах
Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Общество
Магистратура формирует руководителей будущего
В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции
После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42