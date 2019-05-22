В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два годаРБК 12:12

Годовой прирост промышленного производства составил в апреле 4,9%, сообщил Росстат. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

Общество В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Политика Германия выступает против экстерриториальных санкций США Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Авто АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.

Происшествия Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек.

Политика Партия Зеленского выбрала идеологию Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Общество Франция: что открывать, когда все закрывается В одном из городов на севере Франции с 8 тыс. населения жители даже вышли на акцию протеста против закрытия единственного в их городе магазина Lidl.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Культура В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей 1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».

Авто В сети рассекретили новый Opel Corsa В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Политика Президент Австрии привел к присяге переходное правительство Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.

Политика Рустам Минниханов примет участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине В ходе встречи с членом Госсовета Китая господином Ван Юном Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что примет участие в VI российско-китайском ЭКСПО, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Происшествия В Тверской области отравились 11 школьников В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.

Футбол «Сельта» продлила контракт с главным тренером Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Технологии Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее? В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.

Общество Нужда докатилась и до столицы Снимают комнаты в основном приехавшие на заработки в столицу жители других российских регионов, мигранты из стран СНГ и студенты.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Общество В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.

Общество Магистратура формирует руководителей будущего В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.