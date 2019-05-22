Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два годаРБК 12:12

Годовой прирост промышленного производства составил в апреле 4,9%, сообщил Росстат. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.
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В апреле промышленность в РФ выросла до максимума за 2 года

Реальное время12:56

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

РБК12:12

Объём промпроизводства в России в январе-апреле вырос на 2.8%

АК&М10:40

Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

Взгляд.ру10:14

Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства

Rambler News Service10:23

Выпуск легковых машин в январе-апреле в РФ вырос на 4%

ПРАЙМ10:05

Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

Росбалт11:14
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Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Обновлено в 15:45
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов

Самарские сотрудники правоохранительных органов за несколько часов до начала финального матча Кубка России, в котором встретились московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», задержали более 50 человек.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Экс-главу штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток

Обновлено в 14:38
Политика

Партия Зеленского выбрала идеологию

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство, заявил советник главы государства и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 15:11
Общество

Франция: что открывать, когда все закрывается

В одном из городов на севере Франции с 8 тыс. населения жители даже вышли на акцию протеста против закрытия единственного в их городе магазина Lidl.
Обновлено в 02:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Культура

В Севастополе пройдет фестиваль театрального творчества для детей

1 июня на подмостках Севастопольского ТЮЗа стартует Всероссийский фестиваль театрального творчества для детей «Сказочное королевство».
Обновлено в 09:07
Авто

В сети рассекретили новый Opel Corsa

В сети рассекретили Opel Corsa нового поколения.
Обновлено в 09:20
Экономика

ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию

Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Политика

Президент Австрии привел к присяге переходное правительство

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 07:38
Политика

Рустам Минниханов примет участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине

В ходе встречи с членом Госсовета Китая господином Ван Юном Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что примет участие в VI российско-китайском ЭКСПО, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:10
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Общество

Нужда докатилась и до столицы

Снимают комнаты в основном приехавшие на заработки в столицу жители других российских регионов, мигранты из стран СНГ и студенты.
Обновлено в 09:40
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Общество

Магистратура формирует руководителей будущего

В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции

После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.
Обновлено в 15:32
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Общество

Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
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