Финансы
В апреле Минфин направит на покупку валюты 255,4 млрд рублейЭкономика и жизнь 07:59
Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты в апреле 2019 г. снизится по сравнению с мартом на 54,6 млрд руб. и составит 255,4 млрд руб.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.
Обновлено в 07:30
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus CNG
Во вторник, 2 апреля 2019 года, на заводе ГК «АТС» официально стартовало серийное производство Lada Largus CNG.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы
Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Баскетбол
Уэстбрук посвятил трипл-дабл убитому рэперу Нипси Хасслу
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук посвятил трипл-дабл с 20 очками, 20 подборами и 21 передачей в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» рэперу Нипси Хасслу, застреленному в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 02:43
Политика
Президент Анголы вручит Путину орден
Ангольский лидер рассказал, что намерен говорить о перспективах укрепления экономических связей двух стран и вручить Владимиру Путину орден.
Обновлено в 06:16
Футбол
«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА
«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА Перед такими матчами обычно наступает тишина.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море
Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины разрешило поставлять газ населению страны по сниженным ценам, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 06:06
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Экономика
Московская биржа будет сотрудничать с Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии
Меморандум предусматривает организацию совместных мероприятий и встреч руководителей и сотрудников бирж для более глубокого понимания особенностей работы рынков двух стран, а также реализацию проектов по предоставлению взаимного доступа на рынки обеих стран, в том числе возможного кросс-листинга производных инструментов, ETF, продуктов с фиксированной доходностью.
Обновлено в 06:48
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН
Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта
Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Общество
Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Технологии
Илон Маск назвал свою любимую криптовалюту. Это не Bitcoin
Создатель PayPal, глава SpaseX и Tesla Илон Маск написал, что его любимая криптовалюта — Dogecoin.
Обновлено в 04:36
Футбол
К. Кокорин: чемпионом будет «Зенит»
Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, ответил на вопрос, кто станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.
Обновлено в 07:36
Авто
Путин примет участие в открытии российского завода Mercedes-Benz
В церемонии открытия предприятия примет участие президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Турция предпочтет «Пэтриот» российским С-400, уверены в Пентагоне
Обновлено вчера в 12:08
Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37