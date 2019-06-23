В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФГазета.Ru 09:19

с чего всё началось

Игроки трех грузинских футбольных клубов вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами. Демарш совершили игроки "Локомотива" из Тбилиси, "Торпедо" из Кутаиси и "Рустави". Надписи на футболах гласят, что "Россия оккупировала часть Грузии".

В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ

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