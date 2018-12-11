Происшествия

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников
Коммерсантъ
12:32

Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Коммерсантъ12:32
с чего всё началось

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.
Коммерсантъ12:32

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ФСБ и МВД провели обыски в московском офисе ФАС

Газета.Ru14:51

В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве

Интерфакс14:35

ФСБ и МВД провели следственные действия в московском офисе ФАС

ТАСС14:25

Выемка документов в ФАС прошла по делу о мошенничестве

News.ru15:03

ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве

РБК13:03

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

Коммерсантъ12:32

В ФАС пришли с обыском

Говорит Москва13:36
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Происшествия

Число погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до четырех

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех человек.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Омске после хлопка газа возник пожар в пятиэтажном жилом доме

Обновлено в 20:04
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 18:29
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 19:59
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 18:34
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В Нерюнгри Boeing 737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу

Инцидент произошел 11 декабря 2018 года около 07:00 мск в аэропорту Нерюнгри (Чульман).
Обновлено в 20:01
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 19:45
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия

При пожаре на мебельной фабрике в Щелково пострадал один человек

Один человек пострадал в результате крупного пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 18:57
Происшествия

Дракой священников завершилась служба в украинском храме

Обновлено в 19:32
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