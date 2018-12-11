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с чего всё началось

Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

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