Происшествия

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников
Коммерсантъ
12:32

Расследование ведется по статье УК РФ о мошенничестве, однако полицейские и чекисты решили проверить возможную коррупционную составляющую в деле решальщика и изъять необходимые для этого документы.
Коммерсантъ12:32
с чего всё началось

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.
Коммерсантъ12:32

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ФСБ и МВД провели обыски в московском офисе ФАС

Газета.Ru14:51

В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве

Интерфакс14:35

ФСБ и МВД провели следственные действия в московском офисе ФАС

ТАСС14:25

Выемка документов в ФАС прошла по делу о мошенничестве

News.ru15:03

ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве

РБК13:03

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

Коммерсантъ12:32

В ФАС пришли с обыском

Говорит Москва13:36
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Происшествия

В центре Страсбурга произошла стрельба

Обновлено в 15:27
Происшествия

В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300

На полигоне в Астраханской области упала и взорвалась ракета комплекса С-300. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro.
Обновлено в 15:16
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Стрельба в соборе в Бразилии: Нападавший покончил с собой

Боевик, расстрелявший прихожан кафедрального собора города Кампинас в Бразилии, покончил с собой, 11 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В Кировской области сошли с рельсов восемь вагонов с рудой

Восемь вагонов грузового состава с рудой сошли с рельсов в Кировской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пострадавших нет.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 14:39
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

В городе Миллерово Ростовской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве молодой женщины, тело которой было обнаружено 8 декабря.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 14:25
Происшествия

При пожаре на фабрике в Щелково пострадали два человека

В результате пожара в здании мебельной фабрики в подмосковном Щелково пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 14:32
Происшествия

В ОНК заявили, что Кокорин впал в депрессию в СИЗО

Обновлено в 14:41
Происшествия

В Саратовской области задержали трех наркополицейских

Региональное СУСК сообщило, что, по версии следствия, 31 октября 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его 35-летний заместитель и 28-летний оперативник на одной из улиц города остановили двух молодых людей 24 и 25 лет, в мобильном телефоне одного из которых они обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Российский военный задержан в Армении по подозрению в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Экс-чиновники Фонда капстроительства пойдут под суд за взяточничество

В Санкт-Петербурге рассмотрят дела чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупции.
Обновлено в 15:14
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