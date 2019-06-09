Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиковРИА Новости 04:13

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он добавил, что исследование продолжается.
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с чего всё началось

Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.
Вести.Ruвчера в 13:01

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В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

РИА Новости04:13

Эксперты не нашли следов наркотиков в анализах Голунова

Говорит Москвавчера в 15:39

Адвокат Чиков опубликовал первые результаты анализов Голунова

Ведомости03:56

Экспертиза не нашла следов наркотиков на руках Голунова

Фонтанка.Ру03:35

Тест на наркотики у журналиста Голунова показал отрицательный результат

Lenta.ru03:31

Стали известны результаты теста журналиста Голунова на наркотики

Газета.Ru03:16

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

Вести.Ru04:06
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Транспорт

Названа дата запуска поездов на Крымском мосту

Обновлено в 04:44
Культура

Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты

Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Футбол

«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»

Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»

Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Экономика

В РФ зафиксирован рекордный прирост онлайн-продаж смартфонов

Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах достигло 1,4 миллиона устройств. Граждане потратили на гаджеты 27 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:52
Политика

Тимошенко хочет в «коалицию действий» с Зеленским

Если Конституционный суд Украины не отменит указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, то результаты голосования ЦИК Украины должен объявить до 5 августа, а первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится не позднее 9 сентября.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Автоспорт

Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»

Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Что второй ребенок Тимати получит в наследство от его старшей дочки

«СтарХит» узнал, что ребенок модели получит в наследство от старшей дочки Тимати.
Обновлено в 01:00
Общество

В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире.
Обновлено в 04:37
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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