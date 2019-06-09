Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиковРИА Новости 04:13
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он добавил, что исследование продолжается.
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с чего всё началось
Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.Вести.Ruвчера в 13:01
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Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
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Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
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Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
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Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»
Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
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Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
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Шоу-бизнес
Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
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Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
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Происшествия
Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП
ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
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Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
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Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»
Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Экономика
В РФ зафиксирован рекордный прирост онлайн-продаж смартфонов
Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах достигло 1,4 миллиона устройств. Граждане потратили на гаджеты 27 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:52
Политика
Тимошенко хочет в «коалицию действий» с Зеленским
Если Конституционный суд Украины не отменит указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, то результаты голосования ЦИК Украины должен объявить до 5 августа, а первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится не позднее 9 сентября.
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Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Автоспорт
Даниил Квят: «Крутая гонка. Приятно было обогнать Сайнса»
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Что второй ребенок Тимати получит в наследство от его старшей дочки
«СтарХит» узнал, что ребенок модели получит в наследство от старшей дочки Тимати.
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В России могут ограничить количество кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире.
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