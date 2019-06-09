Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиковРИА Новости 04:13
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он добавил, что исследование продолжается.
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с чего всё началось
Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.Вести.Ruвчера в 13:01
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Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
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Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
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Армия и оружие
«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе.
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Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами
Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
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Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Авто
Объявлена дата дебюта новой Skoda Octavia 2020
Обновленную модель Skoda Octavia недавно обнаружили на финальных заездах, однако теперь указано, что автомобиль готов к официальной премьере.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию
США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:23
Политика
Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз
Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инвесторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 05:37
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
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УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс» Ростокина
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Обновлено в 05:51
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Политика
Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине
Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 06:08
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США
В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Культура
В США вручат престижную театральную премию «Тони»
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено вчера в 09:53