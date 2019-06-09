Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиковРИА Новости 04:13

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он добавил, что исследование продолжается.
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с чего всё началось

Киселёв рассказал о привилегированном положении Голунова

Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.
Вести.Ruвчера в 13:01

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В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

РИА Новости04:13

Эксперты не нашли следов наркотиков в анализах Голунова

Говорит Москвавчера в 15:39

На руках Голунова эксперты не нашли следов наркотиков

Вести.Ru04:06

Адвокат Чиков опубликовал первые результаты анализов Голунова

Ведомости03:56

Тест на наркотики у журналиста Голунова показал отрицательный результат

Lenta.ru03:31

Стали известны результаты теста журналиста Голунова на наркотики

Газета.Ru03:16

Адвокат Чиков представил подтверждение отсутствия наркотиков в анализах Голунова

Коммерсантъ04:52
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

«Самолет-гриб» А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Гонконге более миллиона человек вышли на улицы с протестами

Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе Китая Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Авто

Объявлена дата дебюта новой Skoda Octavia 2020

Обновленную модель Skoda Octavia недавно обнаружили на финальных заездах, однако теперь указано, что автомобиль готов к официальной премьере.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию

США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:23
Политика

Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз

Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инвесторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 05:37
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Экономика

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс» Ростокина

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Политика

Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине

Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 06:08
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Культура

В США вручат престижную театральную премию «Тони»

Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено вчера в 09:53
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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