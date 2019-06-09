В анализах Голунова не нашли следов наркотиковРИА Новости 04:13

Громкое дело с арестом в Москве журналиста Ивана Голунова, которому официально предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас Голунов дома, но передвижение его ограничено избранной мерой пресечения, которую определил суд.

с чего всё началось

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он добавил, что исследование продолжается.

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

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