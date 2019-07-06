Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиянРБК 12:44
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Мехико. Уточняется, что задержанные уже около трех дней находятся в аэропорту, однако не обращались в консульство.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новости14:14
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