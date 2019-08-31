Происшествия
РИА НовостиВ аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области. "Два из-за ухудшения состояния пассажиров", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Политика
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Газета.Ru 29 августа в 22:28
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Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
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В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
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Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа.
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В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
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Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
ТК Звезда вчера в 10:10
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
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Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхут за то, что она раскрыла журналистам личную информацию о его семье и допустила нелестные комментарии в адрес его детей, передает The Washington Post.
Интерфакс вчера в 22:47
Политика
В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем
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Футбол
«Манчестер Сити» интересуется 19-летним норвежским полузащитником
«Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Буде/Глимт» Хакона Эвжена.
Sport24.ru 03:46
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском вчера в 13:04
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru вчера в 16:05
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 28 августа в 14:17
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
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Сентябрь станет праздником для поклонников спортивных симуляторов
Сентябрь ознаменует собой начало самого богатого на игровые релизы сезона.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что пока не намерен завершать карьеру
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что ему осталось провести не так много поединков, но о завершении карьеры он не задумывался.
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Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
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Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии
В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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