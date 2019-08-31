Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области. "Два из-за ухудшения состояния пассажиров", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета

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