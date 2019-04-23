В аэропорту Владивостока пассажир из КНДР ударил по камере журналистаВладивосток-Новости 00:02

Неприятный инцидент произошёл, когда журналист южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом. Напомним, в среду, 24 апреля, в Приморье прибывает лидер КНДР Ким Чен Ын.

В аэропорту Владивостока пассажир из КНДР ударил по камере журналиста

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