Политика
Внеплановый рейс прибыл из КНДР во Владивосток, где ждут Ким Чен ЫнаМойка78 вчера в 23:11
Утром во вторник, 23 апреля, во Владивостоке, где ждут визита лидера КНДР Ким Чен Ына, приземлились два самолета из Пхеньяна вместо запланированного одного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Вне обычного расписания во Владивосток прибыл самолет Air Koryo.
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Два самолета прибыли из КНДР во Владивосток, где ждут визита Ким Чен Ына
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