Внеплановый рейс прибыл из КНДР во Владивосток, где ждут Ким Чен ЫнаМойка78 вчера в 23:11

Утром во вторник, 23 апреля, во Владивостоке, где ждут визита лидера КНДР Ким Чен Ына, приземлились два самолета из Пхеньяна вместо запланированного одного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Вне обычного расписания во Владивосток прибыл самолет Air Koryo.

Внеплановый рейс прибыл из КНДР во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына

Происшествия Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Экономика Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Происшествия Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Происшествия В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.

Экономика В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.

Экономика Производство крафтового пива могут ограничить в России Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.

Шоу-бизнес Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Общество Беспрецедентные меры соцподдержки помогают приморскому здравоохранению В целях привлечения специалистов в учреждения здравоохранения принят Закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения».

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Экономика «Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT.

Недвижимость Военную ипотеку приравняют к гражданской В действующем законодательстве возможность размещения средств, выделенных по программе военной ипотеки, на эскроу-счетах не предусмотрена.

Происшествия Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Здоровье Медики предложили отказаться от бесплатных абортов в России Участники II Гиппократовского форума предложили вывести аборты из системы ОМС, а также включить снижение их числа в критерии оценки местных властей.

Происшествия В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв Ранее 21 апреля в нескольких городах Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Были атакованы здания католических храмов и отелей.

Энергетика Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.

Экономика Правительство предлагает обложить село налогами Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.

Политика Познер раскритиковал критиков демократии на Украине Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.

Общество Роспотребнадзор изучит пищевые привычки школьников Роспотребнадзор начинает мониторинг питания детей в образовательных учреждениях, это поможет понять, что дети едят в школе и дома, и обновить рекомендации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.