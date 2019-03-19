В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирамиИзвестия 14:33

В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет. На его борту находятся 50 пассажиров, сообщает ТАСС. Иранское агентство Fars News сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Мехрабад, пассажиров изначально было 100, половину эвакуировали.

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

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