Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирамиИзвестия 14:33
В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет. На его борту находятся 50 пассажиров, сообщает ТАСС. Иранское агентство Fars News сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Мехрабад, пассажиров изначально было 100, половину эвакуировали.
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Армия и оружие
В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3
Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 13:17
Наука
Главную математическую премию впервые присудили женщине
Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.
Обновлено в 12:21
Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Обновлено в 15:43
Экономика
Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»
Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
США пытаются помешать визиту президента Сирии в Ирак
США оказывают давление на Ирак с тем, чтобы не допустить визита президента Сирии Башара Асада в Багдад, пишет ливанская газета Ad-Diyar.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple
«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено в 12:58
Финансы
Нацбанк Казахстана назвал ситуацию на валютном рынке стабильной
Ситуация на валютном рынке Казахстана после объявления об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 15:33
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-фарма»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-фарма» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50