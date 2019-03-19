В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетИнтерфакс вчера в 16:27

с чего всё началось

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси. В результате посадки "на брюхо" возникло возгорание. Мехрабад является вторым по загруженности аэропортом Тегерана.

Политика Губернатор Челябинской области объявил об отставке Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Происшествия В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.

Происшествия Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Происшествия В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.

Происшествия В Приморье из колонии сбежал осуждённый В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Политика Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Политика В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны» Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.

Культура «Ривердейл» почтит память Люка Перри Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.

Авто Bugatti может выпустить электрический седан Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Политика Путин и Назарбаев провели телефонный разговор В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Хоккей ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.

Политика В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.

Футбол Сборная России прибыла в Бельгию Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.

Хоккей Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Политика Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.