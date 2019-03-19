Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетИнтерфакс вчера в 16:27

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси. В результате посадки "на брюхо" возникло возгорание. Мехрабад является вторым по загруженности аэропортом Тегерана.
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с чего всё началось
В аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim
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Ферганавчера в 15:33

Подробнее о событии

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с сотней пассажиров

Эхо Москвывчера в 22:09

Загоревшийся при посадке самолет Iran Air сняли на видео

Вести.Ruвчера в 22:42

СМИ: пожар в самолете в иранском аэропорту ликвидирован

ТАССвчера в 21:34

В аэропорту Тегерана потушили самолет, сообщают СМИ

РИА Новостивчера в 22:47

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Газета.Ruвчера в 17:14

В аэропорту Тегерана произошёл пожар в самолёте с пассажирами

RT на русскомвчера в 15:16

В Сети опубликовано фото загоревшегося самолета в аэропорту Тегерана

РБКвчера в 15:01
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Губернатор Челябинской области объявил об отставке

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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено вчера в 08:57
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

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Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

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Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

В Приморье из колонии сбежал осуждённый

В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине

Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева

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Общество

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Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
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Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено 18 марта в 13:34
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»

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Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

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Обновлено вчера в 18:30
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На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
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Авто

Bugatti может выпустить электрический седан

Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
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Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Путин и Назарбаев провели телефонный разговор

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Обновлено вчера в 10:27
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Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено вчера в 15:14
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В США «единорог» ограбил магазин

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Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
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В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США

Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
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Футбол

Сборная России прибыла в Бельгию

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Обновлено вчера в 14:47
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Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
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Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

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Отмечается, что глава американской разведки прибыл в Южную Корею 19 марта, его визит продлится три дня.
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Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14
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