Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетИнтерфакс вчера в 16:27
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси. В результате посадки "на брюхо" возникло возгорание. Мехрабад является вторым по загруженности аэропортом Тегерана.
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с чего всё началось
В аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim.Ферганавчера в 15:33
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Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
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Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Приморье из колонии сбежал осуждённый
В Приморье из колонии-поселения №26 в Находке сбежал осуждённый Шейко Иван Александрович с рабочего объекта ФГУП «Архангельское» в ночь с 19.03.2019 на 20.03.2019.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине
Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко
Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено 18 марта в 13:34
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько стоит выступление Светланы Лободы
Обновлено вчера в 18:30
Культура
«Ривердейл» почтит память Люка Перри
Исполнительный продюсер сериала "Ривердейл" Роберто Агирре-Сакаса сообщил, что шоу намерено почтить память актера Люка Перри, передает ABC News.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Bugatti может выпустить электрический седан
Французская автомобилестроительная компания Bugatti может выпустить электрический седан Royale.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 10:27
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
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В США «единорог» ограбил магазин
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Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
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Футбол
Сборная России прибыла в Бельгию
Сборная России по футболу успешно добралась до Бельгии, где в четверг ей предстоит сыграть со сборной этой страны.
Обновлено вчера в 14:47
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Глава нацразведки США прибыл в Южную Корею с визитом
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Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери
Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено вчера в 05:14