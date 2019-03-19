Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетГазета.Ru вчера в 17:14
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета. Пламя быстро потушили, а находившихся на борту 100 человек эвакуировали. ЧП произошло из-за того, что при посадке у лайнера не раскрылось шасси.
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с чего всё началось
В аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim.Ферганавчера в 15:33
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Общество
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
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В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Происшествия
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Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
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Экономика
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Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
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Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
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Общество
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Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.
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Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Гинеколог оплодотворил 50 пациенток. Как его наказали
Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.
Обновлено в 01:00
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Жена Кокорина: Сегодня видела Сашу. Правда на расстоянии и за стеклом
Дарья Валитова сообщила, что виделась с Кокориным, который находится под арестом в СИЗО.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
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Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, по словам Хрипуна, ежедневно работают более тысячи машин.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Минометная перестрелка между ВСУ и националистами произошла в Донбассе
В Донбассе зафиксировали минометную перестрелку между бойцами полка Нацгвардии Украины "Азов" и ВСУ.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
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Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян
В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.
Обновлено в 02:41
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Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
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Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено вчера в 19:01
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Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
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Instagram запустил покупки внутри приложения
После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы
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Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой
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Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина
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