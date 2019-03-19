В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетГазета.Ru вчера в 17:14

с чего всё началось

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета. Пламя быстро потушили, а находившихся на борту 100 человек эвакуировали. ЧП произошло из-за того, что при посадке у лайнера не раскрылось шасси.

Общество Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Происшествия МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.

Экономика В России с 1 апреля повысятся социальные пенсии Согласно Федеральному закону № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 года, индексация социальной пенсии каждый год проводится с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума для лиц пенсионного возраста за минувший год.

Происшествия Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

Общество В Екатеринбурге выросла цена на аренду дорогих квартир Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.

Общество Финляндия стала самой счастливой страной мира В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.

Происшествия Гинеколог оплодотворил 50 пациенток. Как его наказали Бывший врач-репродуктолог Дональд Клайн из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения.

Экономика Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.

Политика Глава Алтая Бердников подал в отставку Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".

Здоровье В столичной скорой помощи обновят оснащение машин Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, по словам Хрипуна, ежедневно работают более тысячи машин.

Армия и оружие Минометная перестрелка между ВСУ и националистами произошла в Донбассе В Донбассе зафиксировали минометную перестрелку между бойцами полка Нацгвардии Украины "Азов" и ВСУ.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Общество Росстат выявил связь между бедностью и одиночеством россиян В Росстате выявили, что среди россиян с низким уровнем дохода доля одиноких существенно выше.

Футбол Аршавин выступил против бразильцев в сборной России Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.

Политика Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах» Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.

Интернет Instagram запустил покупки внутри приложения После нажатия на кнопку пользователь может выбрать размер и цвет, ввести данные для доставки и оплатить покупку, не выходя из приложения Instagram.

Происшествия Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Наука Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.