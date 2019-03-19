Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолетГазета.Ru 17:14
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета. Пламя быстро потушили, а находившихся на борту 100 человек эвакуировали. ЧП произошло из-за того, что при посадке у лайнера не раскрылось шасси.
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с чего всё началось
В аэропорту «Мехрабад» иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim.Фергана15:33
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Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
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Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
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Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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Экстренно госпитализирована Елена Беркова
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Армия и оружие
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