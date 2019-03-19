Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирамиИзвестия 14:33

В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет. На его борту находятся 50 пассажиров, сообщает ТАСС. Иранское агентство Fars News сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Мехрабад, пассажиров изначально было 100, половину эвакуировали.
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с чего всё началось
В аэропорту «Мехрабад» иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim
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В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Газета.Ru17:14

В аэропорту Тегерана произошёл пожар в самолёте с пассажирами

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РБК15:01

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Вести.Ru14:47

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

РИА Новости14:39

СМИ: в аэропорту Тегерана загорелся самолет

ТАСС15:05

Пожара на борту самолета экстренно севшем в аэропорту Тегерана, не было

Эхо Москвы16:00
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