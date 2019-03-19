Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирамиИзвестия 14:33
В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет. На его борту находятся 50 пассажиров, сообщает ТАСС. Иранское агентство Fars News сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Мехрабад, пассажиров изначально было 100, половину эвакуировали.
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с чего всё началось
В аэропорту «Мехрабад» иранской столицы Тегерана 19 марта при приземлении загорелся самолет Fokker 100 авиакомпании Iran Air со 100 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim.Фергана15:33
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