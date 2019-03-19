В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирамиИзвестия 14:33

с чего всё началось

В аэропорту Тегерана (Иран) загорелся самолет. На его борту находятся 50 пассажиров, сообщает ТАСС. Иранское агентство Fars News сообщает, что инцидент произошел в аэропорту Мехрабад, пассажиров изначально было 100, половину эвакуировали.

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

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Политика Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

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Армия и оружие Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.

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Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.