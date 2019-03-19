Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирамиРИА Новости 14:39

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране, передает Рейтер со ссылкой на агентство FARS.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

Газета.Ru17:14

В аэропорту Тегерана произошёл пожар в самолёте с пассажирами

RT на русском15:16

СМИ: в аэропорту Тегерана загорелся самолет

ТАСС15:05

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Вести.Ru14:47

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

РИА Новости14:39

В Сети опубликовано фото загоревшегося самолета в аэропорту Тегерана

РБК15:01

Пожара на борту самолета экстренно севшем в аэропорту Тегерана, не было

Эхо Москвы16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Обновлено в 11:09
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме

Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Челябинской области

Обновлено в 11:10
Происшествия

Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности

В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3

На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Общество

Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян

Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 18:37
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено в 15:20
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Футбол

Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина, рассказал, как его клиент отметил 28-летие.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Космос

Россия и США вместе полетят на Венеру

Россия и США договорились совместно исследовать Венеру, старт миссии запланирован приблизительно в 2030 году.
Обновлено в 11:34
Футбол

Презентован мяч отборочного раунда Евро-2020

Портал Squawka в своем твиттере опубликовал мяч, которым будет использоваться в отборочных матчах к Евро-2020.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Российские и таджикские военные проведут стрельбы на полигоне Ляур

Обновлено в 05:21
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Авто

Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках России

Обновлено в 02:32
Гаджеты

Новый смартфон Honor 10i показали в России

Китайская компания Huawei намерена в ближайшее время начать продажи нового смартфона Honor 10i на российском рынке.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Авто

Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга

Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

CAS удовлетворил апелляцию ПСЖ по делу о нарушении ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию французского ПСЖ по делу о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП).
Обновлено в 17:00
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное