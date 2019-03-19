В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирамиРИА Новости 14:39

Самолет загорелся в международном аэропорту Мехрабад в иранском Тегеране, передает Рейтер со ссылкой на агентство FARS.

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

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