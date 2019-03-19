Загоревшийся в аэропорту Тегерана самолет потушенВести.Ru 21:41

с чего всё началось

В тегеранском аэропорту Мехрабад спасатели потушили загоревшийся там самолет и благополучно эвакуировали всех находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа – около 100 человек.

Армия и оружие МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729 Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

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Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5% Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

Авто Младший паркетник Volkswagen T-Cross — первые впечатления Младший паркетник T-Cross построен на самой компактной модификации платформы MQB – А0.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной попала в больницу Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.

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Шоу-бизнес В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной В Сети рассекретили имя пятого ребенка Марии Порошиной, которая старается не показывать новорожденного малыша.

Политика Трамп предложил сменить главу управления гражданской авиации США Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы Федерального управления гражданской авиации США Стива Диксона, который был исполнительным директором авиакомпании Delta Air Lines.

Политика Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.

Экономика Росстат изменит методологию расчета доходов россиян В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Происшествия Экс-чиновника правительства Хабаровского края и гендиректора компании подозревают в мошенничестве на 1 млрд рублей В Хабаровском крае заведено уголовное дело, фигурантами которого стали бывший чиновник правительства региона, курировавший лесную отрасль, и генеральный директор одной из местных компаний.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

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Происшествия Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Экономика Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.

Политика Трамп и Болсонару заявили о поддержке Гуаидо Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару заявили, что они поддерживают лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временным лидером страны.

Экономика Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.