Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВППРБК 11:39
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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