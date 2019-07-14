Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВППРБК 11:39
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.
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Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Экономика
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Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе
Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
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Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Обновлено в 20:13
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Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
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Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
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