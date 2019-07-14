Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВППРБК 11:39

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.
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Из саратовского аэропорта после ЧП отменены вылеты

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Самолет «Сургут-Саратов» при посадке выехал за пределы взлетной полосы

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