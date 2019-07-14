В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. «Пострадавших в результате [происшествия] нет», — сообщили в аэропорту.

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Политика В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.

Происшествия Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Экономика Для государственных информсистем разработают единые требования Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.

Теннис Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.

Гаджеты Неожиданный анонс. Глава Redmi сегодня представит совершенно новый продукт Компания Redmi сегодня проведет онлайновую трансляцию, в которой Лу Вейбинг в течение часа или даже дольше будет демонстрировать совершенно новый продукт компании.

Общество Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Спорт Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе» Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 2:0 В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Армия и оружие Военные самолеты Британии и Италии проведут разведку над Россией Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные самолеты из Британии и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу.

Экономика Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Политика О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.

Экономика В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

Происшествия Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Экономика Александр Исаев о причинах и программе строительства Северомуйского тоннеля-2 Александр Исаев о причинах и программе строительства Северомуйского тоннеля-2 В прошлом году «Сибантрацит» Дмитрия Босова неожиданно объявил, что готов решить проблему расширения наиболее сложного узкого места на БАМе — Северомуйского тоннеля.