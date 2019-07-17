Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием ЗеленскогоГазета.Ru 12:34
Украинский президент спросил у руководителя аэровокзала, сколько необходимо средств и времени для завершения работ, после чего завязалась словесная перепалка. В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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с чего всё началось
Как можно судить из видеосюжета, опубликованного изданием НикВести, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.Евразия Daily10:41
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Зеленский поскандалил с директором николаевского аэропорта: «Разбирайтесь сами»
Московский Комсомолец06:21
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