Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием ЗеленскогоГазета.Ru 12:34

Украинский президент спросил у руководителя аэровокзала, сколько необходимо средств и времени для завершения работ, после чего завязалась словесная перепалка. В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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с чего всё началось
Как можно судить из видеосюжета
, опубликованного изданием НикВести, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
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Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

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