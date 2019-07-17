с чего всё началось

Украинский президент спросил у руководителя аэровокзала, сколько необходимо средств и времени для завершения работ, после чего завязалась словесная перепалка. В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Здоровье Думала только о сыне: мать объяснила покупку запрещенного лекарства Мать больного ребенка, которая ранее была задержана за приобретение запрещенных лекарственных средств для своего тяжелобольного сына, рассказала о том, как все произошло.

Политика Киев и Донбасс договорились об обмене пленными Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51 В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".

Политика Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.

Происшествия В петербургском суде умер переводчик В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Политика Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Спорт Маргарита Мамун объявила о беременности Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.

Общество Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Здоровье Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Футбол Триппьер официально стал игроком «Атлетико» Напомним, Триппьер перешел в Тоттенхэм летом 2015 года за 4,9 миллиона евро.

Шоу-бизнес Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Политика Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Экономика Fitch повысило рейтинг Global Ports Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Global Ports в иностранной и местной валютах до уровня "BB+" с "BB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Футбол Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ» Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.